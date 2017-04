«لا يوجد قبر يمكنه هزيمة جسدي»..جوني كاش صديق الرؤساء الذي أقام حفلاته في السجون

كتب: عمر محيسن

اعتلى رجل عجوز المسرح متباطئًا في خطواته، كأنه كان يعلم أنه سيكون أخر صعودٍ له على المسرح، معلقًا جيتارًا قديمًا على صدره.

بدا مهتزًا قليلًا، فلم يمر على وفاة زوجته الحبيبة أربع أشهر، فثَبُت وأمسك المايكروفون بحنان وقال:

«ستُظلل روح جوون علي الليلة بالحب الذي كان لديها لي، والذي كان عندي لها، وقد أتت في زيارة قصيرة من السماء لتزورني الليلة وتمنحني الشجاعة والإلهام، كما كانت تفعل دائمًا».

في ذكرى ميلاده الـ 84، نتذكر أهم المحطات في حياة المتناقد دائمًا، من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الموسيقى العالمية، الموسيقيّ الذي لم يهزم القبر ذكراه، وظل حيًا في قلوب محبيه حول العالم. إنه رائد الموسيقى الريفية الأمريكية، جوي كاش.

أغنية «لا يوجد قبر يمكنه هزيمة جسدي» لـ كاش

من أصول أيرلندية-هندية إلى أصول ملكية اسكتلندية

يرجع جوني كاش إلى أصول ملكية اسكتلندية، لكنه لم يكن يعرف ذلك إلا عند بحثه عن أسلافه، حيث تتبع شجرة عائلة كاش إلى القرن الحادي عشر في فيف، اسكتلندا.

كما اكتشف أن بحيرة كاش الاسكتلندية سميت باسم عائلته.

كان يعتقد في أيام شبابه أنه من أصل أيرلندي-هندي، وحتى بعد أن علم أنه لم يكن هندي الأصل، لم يغير ذلك من تعاطفه مع الأمريكيين الأصليين، وأعرب عن هذه المشاعر في العديد من أغانيه، بما في ذلك «دموع الأباتشي» وأغنية «أعمدة آيرا هايز»، وفي ألبومه «دموع مُرّة».

«دموع الأباتشي»

إختلف والداه على اسمه فاختار اسمه بنفسه

ولد كاش باسم «جي. أر. كاش» في كنجزلاند، أركنساس، وأعطي هذا الاسم لأن والديه لم يتمكنوا من الاتفاق على اسم، فقط على الأحرف الأولى.

عندما جُنّد في القوات الجوية الأمريكية، فإن الجيش لم يقبل أن يكون اسمه بالأحرف الأولى فقط، واتخذ جون أر. كاش اسماً قانونياً. في عام 1955، عندما وقع مع شركة تسجيلات «صان»، اتخذ اسم جوني كاش كاسم فني.

كان جوني كاش واحدًا من سبعة أطفال هم على الترتيب: روي، مارجريت لويز، جاك، جي آر، جوان، ريبا، تومي. وقد كان شقيقه الأصغر تومي كاش، أيضًا مغنيًا ريفيًا ناجحًا.

تأثير الحياة الصعبة على موسيقى «كاش»

في سن الخامسة، عمل جي.آر. في حقول القطن، ويغني مع عائلته أثناء عملهم. مزرعة أسرته غمرتها المياه في مرتين على الأقل، والتي في وقت لاحق ألهمته لكتابة أغنية «خمسة أقدام وترتفع».

أغنية «خمسة أقدام وترتفع»

وأدت أيضًا صراعات عائلته الاقتصادية والشخصية أثناء الكساد الكبير ألهمته في العديد من أغانيه، وبخاصة حول أولئك الناس الذين واجهتم صعوبات مماثلة.

كما امتلأت ذكريات كاش المبكرة بموسيقى الجوسبيل والإذاعة، كما تعلم العزف على الغيتار من والدته ومن صديق طفولته، وبدأ جوني العزف وكتابة الأغاني وهو صبي صغير.

وفي المدرسة الثانوية، غنى في محطة إذاعية محلية؛ بعد عقود لاحقة أصدر ألبومًا من أغاني «الجوسبل» التراثية يدعى كتاب والدتي للترانيم،

وتأثر كاش بشكل كبير بالموسيقى الأيرلندية التقليدية التي كان يسمعها أسبوعيًا من المغني دنيس داي على البرنامج الإذاعي «جاك بيني».

المتعاطف مع السجناء أوصل موسيقاه إلى الزنازين

شعر كاش بتعاطف كبير مع السجناء، وبدأ في تقديم الحفلات في سجون مختلفة بدءً من أواخر الستينيات، نتج عن هذه العروض الحية اثنين من الألبومات الناجحة، مثل «جوني كاش في سجن فولسوم 1968» و«جوني كاش في سان كوينتين 1969».

ألبوم «سجن فولسوم» بدأ بأغنيته الكلاسيكية «أحزان سجن فولسوم»، في حين أنه بدأ ألبوم «سان كوينتين» بأغنيته الناجحة «صبي يدعى سو»، وهي من تأليف شيل سيلفرشتاين، والتي تصدرت قائمة أغاني الريف، ووصلت للمركز الثاني على قائمة أغاني البوب.

بالإضافة إلى آدائه في سجون الولايات المتحدة، أدى كاش أيضًا في سجن أوستراكر في السويد في عام 1972، وفي ألبوم «با أوستركر» في أوستراكر، الذي صدر في عام 1973، بين الأغاني، تحدث كاش بالسويدية، وهو الأمر الذي كان موضع تقدير كبير من قبل السجناء.

صديق الرؤساء يرفض غناء اختيارات «نيكسون»

كان جوني كاش على علاقة ودية مع العديد من رؤساء الولايات المتحدة، بدءً من ريتشارد نيكسون، وكان من المقربين إلى جيمي كارتر، الذي أصبح صديقًا حميمًا جدًا له، وذكر أنه وجد لكل منهم شخصية ساحرة.

عندما دعي للغناء في البيت الأبيض للمرة الأولى في عام 1972، طلب مكتب الرئيس ريتشارد نيكسون أن يغني «أوكى فروم موسكوغي» لميرل هاغارد، عن الناس الذين يحتقرون الشباب متعاطي المخدرات والمتظاهرين المناهضين للحرب، ولويلفير كاديلاك «أغنية غاي درايك» التي تشكك بنزاهة المنتفعين من الضمان الاجتماعي، فرفض كاش غناء أي منهما، وبدلاً من ذلك غنى أغاني أخرى، بما في ذلك أغنية «آيرا هايز» عن مجند هندي شجاع في الحرب العالمية الثانية تعرض لسوء المعاملة عند عودته إلى أريزونا، وأغانيه الخاصة، «ما هي الحقيقة؟ – What is Truth?» و«الرجل المتشح بالسواد- Man in Black».

ادعى كاش أن أسباب رفضه للأغاني التي إقترحها نيكسون، أنه لم يكن يعرفها كلها وكانت عنده مهلة قصيرة نوعًا ما ليتمرن عليها، وليس لأي سبب سياسي. وأضاف كاش أنه حتى ولو أعطاه مكتب نيكسون الوقت الكافي ليتعلم الأغاني ويتمرن عليها، فإن اختيارهم لأغاني لها عواطف موجهة ضد الهيبيس والأمريكان اأفراقة ربما ارتدت عليه.

أثره على الموسيقى العالمية

اعتبر كاش منذ أيامه الأولى أحد رواد «الروكابيلي» و«الروك أند رول» في الخمسنيات، ولعقود قضاها كممثل دولي لموسيقى الريف، إلى عودته إلى الشهرة في التسعينيات بمثابة أسطورة حية، ورمز من رموز الريف.

أثر كاش أيضًا على عدد لا يحصى من الفنانين وترك مجموعة كبيرة من الأعمال عند وفاته، كما كان كاش موقرًا من أكثر الموسيقيين شعبية في زمنه، حيث كانت صورته المتمردة وموقفه المناهض للاستبدادية في كثير من الأحيان أثر على حركات الـ«بانك روك».

تقدير الفنانين لوفائه لهم

احتضن كاش ودافع عن الفنانين على حدود ما كان مقبولا في موسيقى الريف، حتى عندما كان أهم رموز موسيقى الريف، في حفل كل النجوم في عام 1999، غنى له مجموعة من الفنانين، بما في ذلك «بوب ديلان» و«كريس آيزاك» و«ويكليف جين» و«نورا جونز» و«كريس كريستوفرسون» و«ويلي نيلسون» و«يو تو»، ثم ظهر كاش بنفسه في النهاية وغنى للمرة الأولى منذ أكثر من سنة.

غناء كاش بحضور كل أصدقائه من عظماء الموسيقى في حفل «كل النجوم»

وتم إصدار ألبومين قبل وفاته بقليل؛ أرواح الاقارب: تحية لأغاني جوني كاش تحتوي على أعمال فنانين مشهورين، بينما لابس السواد:تحية لجوني كاش احتوي على أعمال من فنانين كثيرين ولو كانوا أقل شهرة.

التراث الذي لن ينسى

في المجموع، كتب أكثر من ألف أغنية وأصدر عشرات الألبومات، وهناك مجموعة بعنوان ألبوم مكتشف الذي صدر بعد وفاته، ويشمل أربعة أقراص مدمجة لتسجيلات غير مصدرة مع روبين وكذلك أفضل أعمال كاش على أميريكان.

تقديرًا لجهوده الطويلة في دعم قرى الأطفال إس أو إس دعت عائلته الأصدقاء والمشجعين للتبرع لهذه المؤسسات الخيرية أحياء لذكراه، كان له صلة شخصية مع قرية «ديزن أم أميرسى» في بحيرة أميرسى في جنوب ألمانيا، حيث كان قد عين في مكان قريب أثناء خدمته العسكرية، وأيضًا مع قرية إس أو إس في باريت تاون، بالقرب من مونتيجو باي، بالقرب من منزله عطلته في جامايكا، وتم تأسيس الصندوق الخيري التذكاري لجوني كاش.

في عام 1999، تلقى كاش جائزة غرامي لإنجازات الحياة. في عام 2004، صنفت مجلة رولينج ستون جوني كاش في الترتيب 31 على قائمة تضم 100 من أكبر الفنانين في كل العصور.