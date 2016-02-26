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بالصور.. توافد المهندسين بالقليوبية للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة

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بالصور.. توافد المهندسين بالقليوبية للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة بالصور.. توافد المهندسين بالقليوبية للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة
توافد المهندسين بالقليوبية على مقر النقابة ببنها للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى التى تجري اليوم وحتى السابعة مساءا وتزايد ارتفاع معدلات الاقبال عقب صلاة الجمعة.

وتجرى الانتخابات فى 10 لجان انتخابية ويتنافس فيها 20 مرشحا غالبيتهم تخصص مدنى وكهرباء وميكانيكا إلى جانب قوائم تيار الاستقلال والمهندسين الأحرار على 7 مقاعد أحدهم يعد محسوم بالتزكية.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية ان الانتخابات تجري تحت إشراف قضائى كامل وبمساعدة لجنة الانتخابات والتي تم تشكيها من مجلس النقابة لتتم عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج فى جو من الشفافية.

توافد المهندسين بالقليوبية (1)

توافد المهندسين بالقليوبية (2)

توافد المهندسين بالقليوبية (3)

توافد المهندسين بالقليوبية (4)

توافد المهندسين بالقليوبية (5)
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