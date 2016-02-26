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أمن الجيزة: السيارتان المفخختان بفيصل غير مبلغ بسرقتهما وتوصلنا لمالكيهما

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أمن الجيزة: السيارتان المفخختان بفيصل غير مبلغ بسرقتهما وتوصلنا لمالكيهما أمن الجيزة: السيارتان المفخختان بفيصل غير مبلغ بسرقتهما وتوصلنا لمالكيهما
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم التوصل لهوية مالكى السيارتين اللتان تم تفخيخهما بكمية من المتفجرات بواسطة مجهولين استعدادا لاستخدامهما فى تنفيذ عمليات إرهابية، وعثر عليهما بمحيط وحدة مرور فيصل.

وأضاف المصدر، أنه تم فحص أوراق السيارتين بواسطة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين أنهما غير مبلغ بسرقتهما، وتم التوصل لمالكيهما، وجارى إجراء التحريات للتأكد من أسباب ركنهما السيارتين بالمكان، وعلاقتهما بالمواد المتفجرة التى تم العثور عليها.

يذكر أن فريق من نيابة أمن الدولة، انتقل صباح اليوم الجمعة، لمعاينة السيارتين، حيث تم معاينة المواد المتفجرة التى تم العثور عليها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى عملية التفخيخ، وهى عبارة عن (2 سخان كهربائى سعة 50 لترا، بالإضافة إلى 2 بطارية 12 فولت، و2 مفجر)، وطلبت النيابة تحريات ضباط الأمن الوطنى حول الواقعة.


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