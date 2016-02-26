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بوتين: اتفاقنا وأمريكا على وقف العمليات العسكرية بسوريا لن يشمل الإرهابيين

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بوتين: اتفاقنا وأمريكا على وقف العمليات العسكرية بسوريا لن يشمل الإرهابيين بوتين: اتفاقنا وأمريكا على وقف العمليات العسكرية بسوريا لن يشمل الإرهابيين
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الاتفاق الروسى الأميركى حول سوريا أعطى دفعة لتسوية النزاع، وأن عملية السلام فى سوريا ستكون صعبة لكن لا بدائل، وقال "موسكو تلقت معلومات من فصائل سورية على استعداد لوقف إطلاق النار".

وأعلن الرئيس الروسى فى تصريحات نقلتها قناة العربية، وقف العمليات العسكرية فى سوريا بدءا من منتصف ليل اليوم، مؤكدا أن وقف العمليات العسكرية لن يشمل الإرهابيين.

وتابع: "جهاز الأمن الروسى تمكن من تخريب نشاطات لجماعات تخطط لهجمات في روسيا خلال عملياته فى سوريا".
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