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بالصور.. مقتل إخوانيين وإصابة ضابطين خلال مطاردة أمنية فى قرية بدمياط

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بالصور.. مقتل إخوانيين وإصابة ضابطين خلال مطاردة أمنية فى قرية بدمياط بالصور.. مقتل إخوانيين وإصابة ضابطين خلال مطاردة أمنية فى قرية بدمياط
لقى عنصرين إرهابيين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية، مقتلهما اليوم الجمعة، أثناء مطاردة أمنية على مشارف قرية البصارطة بمركز دمياط.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما قام شخصان ملثمين يستقلان دراجة بخارية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية على القوة الأمنية أثناء تواجدهما فى قرية المنية استعدادا لتنظيم مسيرة إخوانية.

تم تبادل إطلاق النيران بين الإخوان وقوات الأمن، ما أسفر عن وفاة "محمد السيد" وشهرته "ألمونيه" 35 سنة، و"السيد أبو المعاطى" 50 سنة، وأصيب كلا من الرائد محمود جمال من قوة الأمن الوطنى، والرائد مهاب حسن رئيس مباحث قسم أول، وتم نقلهما إلى مستشفى العام.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

مقتل إخوانيين (1)

مقتل إخوانيين (2)

مقتل إخوانيين (3)

مقتل إخوانيين (4)


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