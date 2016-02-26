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بعد وصول ميزانية المطهرات لـ2 مليون جنيه.. السكة الحديد تدرس إنشاء مصنع منظفات

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بعد وصول ميزانية المطهرات لـ2 مليون جنيه.. السكة الحديد تدرس إنشاء مصنع منظفات بعد وصول ميزانية المطهرات لـ2 مليون جنيه.. السكة الحديد تدرس إنشاء مصنع منظفات
أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، على أهمية نظافة القطارات والمحطات والأرصفة لأن المواطن من حقه أن تقع عينيه على كل شىء جميل وهذا ليس رفاهية ولكنه ضرورة على الأقل للوقاية من الأمراض والعدوى

وأوضح بيان للوزارة أن الوزير يتلقى يوميا تقريرا من اللواء رفعت حتاته رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، عن أعمال نظافة المحطات والورش والقطارات والأرصفة.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تقوم بشراء منظفات ومطهرات بقيمة 2 مليون جنيه فى العام، وأنه لذلك تدرس الهيئة إنشاء مصنع للمنظمات يوفر احتياجات السكة الحديد وبيع الفائض منه للجمهور والمؤسسات الحكومية حتى يحقق عائدا للشركة يطور به خدماتها.

وقال الوزارة ، إن منظومة النظافة كانت مهملة طوال السنوات الماضية ولكنها حالا تشهد طفرة في كل المحطات سوف يشعر بها المواطن وان الوزارة تسعى دائما إلى تحسين وتطوير مرافقها وأيضا نظافتها ولكن نجاح كل هذا مرهون بتعاون المواطنين وتجنب السلوكيات السلبية التي تكلف الدولة الكثير وأنه يجب أن يعي المواطن بأن الممتلكات العامة ملكه هو ويحب الحفاظ عليها تماما مثل ممتلكاته الشخصية.
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مصر 365