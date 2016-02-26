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لليوم الثالث.. "صبح على مصر بجنيه" يجتاح تويتر دعما لمبادرة الرئيس

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لليوم الثالث.. "صبح على مصر بجنيه" يجتاح تويتر دعما لمبادرة الرئيس لليوم الثالث.. "صبح على مصر بجنيه" يجتاح تويتر دعما لمبادرة الرئيس
لليوم الثالث على التوالى تصدر هاشتاج "صبح على بجنيه" قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بين رواد موقع التوين المصغر تويتر، فى استجابة كبيرة وواسعة للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضى لدعم الاقتصاد المصرى، وحث المصريين على التبرع لصالح صندوق تحيا مصر .

ودشن رواد "تويتر" هاشتاج يحمل نفس اسم المبادرة، وتصدر الهاشتاج قائمة الوسوم الأكثر تداولا بين رواد الموقع فى التريند المصرى اليوم الجمعة لدعم مبادرة الرئيس.
>واعتبر الكثيرون عبر الهاشتاج أن تصدر هاشتاج المبادرة بالتريند المصرى، دليلا كبيرا على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقدرته على الحشد الشعبى لدعم المبادرات الخاصة بتنمية البلاد ودعم الاقتصاد، مبرزين المشاركة الشعبية الكبيرة فى التبرع لصندوق تحيا مصر .

ومن جانبها غردت إحدى الناشطات قائلة "صباح الخير يا قلبى يا مصر يا أم الدنيا يا حارقة فى قلوب المنافقين صباح حارقهم وحارق دمهم يا رب دائما حارق فى قلبهم يا رب"، وغرد المدون علاء سراج الدين قائلا "والله مصر تستاهل نموت علشانها مش جنيه بس".

وحث المدونون عبر الهاشتاج المصريين للمشاركة فى المبادرة، كوسيلة لدعم البلاد خلال فترات الأزمة التى تمر بها مصر، مغردين "بلاش تريقة بالله عليكم مصر أم الدنيا كانت تعطى كل البشرية واليوم محتاجة لكل مصرى شريف تبرع لحساب مصر"، وآخر قال "شد حيلك وبلاش بخل،، تدفع جنيه اليوم لمصر بُكره أولادك هم المستفيدين".

السيسى ، صبح على مصر (1)

السيسى ، صبح على مصر (2)

السيسى ، صبح على مصر (3)

مدير صندوق تحيا مصر: ارتفاع حصيلة مبادرة الرئيس السيسى لـ2.1 مليون جنيه
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مصر 365

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