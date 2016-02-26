النباتيون أكثر عرضة لنقص فيتامين "د" والإصابة بالعقم وأمراض القلب

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أن الأشخاص النباتيين أكثر عرضة لنقص فيتامين "د" فى أجسامهم، وذلك لتجنبهم بعض الأطعمة الغنية بالفيتامين مثل الأسماك ومنتجات الألبان، مشيرا إلى أن نقص فيتامين د يصاحبه بعض الأعراض منها التعب والاكتئاب وآلام بالعظام والمفاصل وضعف عام.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين تشمل الأطعمة الحيوانية، وصفار البيض والأسماك والجبن والألبان، ناصحا النباتيون بتناول أطعمة كاللوز واللبن وفول الصويا والمشروم وعصير البرتقال، التى تحوى كميات عالية من فيتامين د.

وأضاف التقرير أن نقص فيتامين د، يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض منها هشاشة العظام وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر والتهاب المفاصل والعقم وأمراض اللثة.

وطالب التقرير الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، بإجراء اختبار دم بسيط لمعرفة ما إذا كان الشخص يعانى من نقص "د" أم لا، ومن الأفضل تغيير النظام الغذائى ليشمل عناصر غنية بفيتامين د، ومن المهم قضاء الكثير من الوقت فى الشمس خاصة فى الصباح الباكر.

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