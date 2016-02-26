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بالصور.. زحام على صناديق الاقتراع بانتخابات "المهندسين" فى الإسكندرية

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بالصور.. زحام على صناديق الاقتراع بانتخابات "المهندسين" فى الإسكندرية بالصور.. زحام على صناديق الاقتراع بانتخابات "المهندسين" فى الإسكندرية
شهد المقر الانتخابى لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية، إقبالا شديدا بعد إعادة فتح الصناديق، من قبل الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والتى تستمر حتى السابعة مساءاً.

وبلغ عدد المشاركين حتى الآن فى انتخابات التجديد النصفى 300 عضو فى العملية الانتخابية فى الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية، من إجمالى77990 عضوا مقيدا بالنقابة، ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية تتكون من المستشار شحاته عبدالمولى، رئيس اللجنة، والمستشار سعيد يعيش، والمستشار إبراهيم عابدين، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية .

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انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (4)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (5)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (6)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (7)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (8)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (9)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (10)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (11)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (12)

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انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (17)

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