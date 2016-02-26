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سفير كازاخستان لدى القاهرة: زيارة «السيسي» لأستانا تعزز العلاقات السياسية والتجارية

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سفير كازاخستان لدى القاهرة: زيارة «السيسي» لأستانا تعزز العلاقات السياسية والتجارية سفير كازاخستان لدى القاهرة: زيارة «السيسي» لأستانا تعزز العلاقات السياسية والتجارية

 

الرئيس عبد الفتاح

أكد بيريك آرين سفير كازاخستان لدى القاهرة، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأستانا اليوم والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 24 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 6 مارس المقبل، مشيرًا إلي أن السنوات الماضية شهدت العديد من الانجازات من بينها فتح حوار سياسي علي أعلي مستوي و تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والانساني.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أنه من المقرر عقد الاجتماع الرابع لمجلس الاعمال المصري الكازاخستاني خلال زيارة السيسي للاستانا بمشاركة أكثر من 20 شركة مصرية من مختلف القطاعات فضلا عن عقد منتدي للأعمال لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا 50 مليون دولار بنهاية عام 2015 .
> وأوضح أن هناك إمكانيات هائلة للتعاون التجاري والاستثمار في مجالات الأدوية والنسيج والصناعات الغذائية و السياحة والفضاء فضلا عن تصدير القمح الكازاخستاني لمصر، مؤكدا دعم بلاده للتوقيع علي اتفاقية تجارة حرة بين و الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته كازاخستان .
> ولفت آرين إلي أنه هناك 250 طالبا كازاخستانيا يدرسون في الجامعات المصرية وهناك تعاون بين جامعة الفارابي وجامعة أخري في كازاخستان وجامعات عين شمس والقاهرة والمنيا وطنطا والزقازيق، معربا عن قناعته أن زيارة السيسي ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين .

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