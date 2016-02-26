39 مرشحًا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بأسيوط

بدأت منذ قليل، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والتى يتنافس فيها 39 مرشحًا.

ومن المقرر أن تنتهى الانتخابات ، بحسب بيان صحفي للنقابة اليوم، فى السابعة مساءً ليتم الفرز عقب غلق الصناديق مباشرة ويتنافس فيها خمسة قوائم تضم كل منها سبعة أعضاء.

وأوضح نقيب المهندسين بأسيوط المهندس عبد الحكيم عليان، أن انتخابات التجديد النصفى تتم تحت اشراف قضائى كامل وبمساعدة لجنة الانتخابات والتى تم تشكيها من مجلس النقابة لتتم عملية التصويت والفرز واعلان النتائج فى جو من الشفافية والديمقراطية.

وأشار عليان، في تصريحات صحفية، إلى أن النقابة الفرعية بأسيوط تقدم كافة التسهيلات لأعضائها للتسهيل عليهم خلال العملية الانتخابية وتم تجهيز ومراجعة القوائم الانتخابية من اللجنة المختصة.

وأكد أن المجلس الحالي يقف على مسافة واحدة من جميع القوائم والمرشحين حتى تخرج بصورة شفافة وواضحة وفى مُناخ ديمقراطي وتليق بجميع المهندسين .