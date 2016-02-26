«إيني» تتوقع إنتاج 45 ألف برميل نفط يوميًا من بئر «نيدوكو» في مصر

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، أنها أتمت حفر بئر “نيدوكو” بنجاح، الذي يقع في حقل استكشاف “نوروس” في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية في دلتا النيل بمصر، ومن المتوقع إنتاج 45 ألف برميل نفط يوميا.

وتوقعت (إيني) – في بيان اليوم، الجمعة، نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية – بدء عمل البئر الجديدة بنهاية مارس المقبل، والذي سيسمح لمنطقة (نوروس)، التي بدأت بالعمل بعد شهرين فقط من اكتشافها في سبتمبر2015، بالوصول إلى إنتاج حوالي 45 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

وتمتلك (إيني) من خلال شركة (إيوك) التابعة لها، حصة الـ75% في الامتياز، في حين تمتلك شركة (بريتيش بتروليوم) الـ25% المتبقية.

وخلال النصف الأول من عام 2016، مع دخول آبار تطويرية جديدة، سترتفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 60 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.