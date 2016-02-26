ختام فعاليات المؤتمر الدولي السادس لعلاج الأورام بالأقصر ‎

مراسل «ONA»

اختتمت مساء أمس الخميس، فاعليات المؤتمر الدولى السادس لعلاج الأورام الذى تنظمه كلية الطب جامعة أسيوط فى مدينة الأقصر، والتي استمرت 3 أيام بحضور المحافظ محمد بدر.

وقال الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة أسيوط، إن المؤتمر ناقش الجديد في مجال أبحاث وطرق علاج أمراض الأورام من خلال سبع جلسات علمية تتضمن سرطان الثدي، والجهاز الهضمي، والجهاز التناسلي، وأروام الرأس والرقبة، وكذلك سرطان الدم، والكبد، هذا بالاشتراك مع مدرسة القصر العينى للأورام، والجمعية المصرية للأورام وأمراض الدم، وكذلك الجمعية الأفريقية للتدريب وأبحاث السرطان.

وأوضح شحاتة، في بيان صحفي اليوم، أن المؤتمر هذا العام أقيم بمشاركة 500 طبيب متخصص في هذا المجال من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والطبية المصرية إلى جانب ممثلين من عدد مستشفيات الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 عالما طبيا من المتميزين في هذا التخصص بعدد من الدول العربية والأجنبية، والتي تتضمن المملكة العربية السعودية والامارات ولبنان والسودان و الاردن ونيجيريا وبلجيكا وهولندا واسبانيا.