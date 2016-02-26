الحكومة التونسية تندد بمحاولات بعض الأمنيين اقتحام مقرها بالقصبة

> نددت رئاسة الحكومة التونسية ، بقيام عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى بإقتحام حرمة مقر الحكومة بالقصبة وتعطيل سير العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابى الأمنى والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهى تصرفات تدخل تحت طائلة القانون.

وأكد بيان لرئاسة الحكومة اليوم /الجمعة/ - أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجارى العمل بها ولا يمكن بأى حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضى عنها .

وعلى هذا الأساس تمّ الشّروع فى القيام بالملاحقات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه فى الأفعال سالفة الذّكر.

وإذ تشجب رئاسة الحكومة كل الممارسات المنفلتة وغير القانونية فإنها تقدر الجهود الجبارة التى تبذلها جموع الوحدات الأمنية التى تضطلع بدورها كاملا فى خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما تؤكّد الحرص الدؤوب على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم .

>