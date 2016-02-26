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مقاتلات روسية تؤمن تسليم المساعدات الإنسانية إلى محافظة دير الزور السورية

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مقاتلات روسية تؤمن تسليم المساعدات الإنسانية إلى محافظة دير الزور السورية مقاتلات روسية تؤمن تسليم المساعدات الإنسانية إلى محافظة دير الزور السورية

>رافقت مقاتلات روسية طراز "سو-35" عملية تسليم نحو 20 طنا من المساعدات الإنسانية التى أرسلتها منظمات دولية إلى محافظة دير الزور السورية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الجمعة/ - أنه بحسب مركز تنسيق وقف إطلاق النار فى اللاذقية فإن عملية الإنزال الجوى للمؤن قد تم إنجازها فى المدينة الواقعة شرق البلاد والتى يسيطر عليها الإرهابيون .

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء الماضى أن مركز التنسيق فى قاعدة "حميميم" الجوية بالقرب من اللاذقية قد بدأ العمليات لتنفيذ وقف إطلاق النار.

يذكر أن هدف المركز هو دعم محادثات المصالحة بين السلطات السورية والمعارضة وترتيب إيصال المساعدات الإنسانية أيضا.
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