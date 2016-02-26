بالصور.. مسيرة بأعلام مصر لتحفيز شباب العاشر على المشاركة فى الخدمة العامة

رصدت كاميرا اليوم السابع انطلاق مسيرة لشباب مبادرة "بكرة لينا"، من أمام نادى الصفوة الرياضية، يتقدمها علم مصر وسيارات بـ"دى جى" والأغانى الوطنية لتحفيز شباب العاشر من رمضان على المشاركة فى الخدمة العامة تحت رعاية مجلس الوزراء ومجلس أمناء العاشر وجهاز تنمية العاشر، بحضور القيادات التنفيذية للمدينة وقوات تأمين العاشر من رمضان، وقسم أول العاشر.

وجابت المسيرة الشوارع الرئيسية بمدينة العاشر من رمضان، مرورا بالمجاورة الأولى وصولا لقلب المجاورة السادسة، وعلى الأغانى الوطنية ردد الشباب هتافات تحفيزية على ضرورة المشاركة فى بناء الوطن، حيث تحولت المدينة لحالة من الفرحة، تعالت معها أصوات كلاكسات السيارات، كنوع من التأييد والدعم للشباب وحماسهم، وأكد الأهالى خلال تعليقاتهم على الشباب، "دول حقا شباب مصر وولادها، يمدوا أيديهم للبناء وليس للهدم ."

وانطلقت المسيرة من أمام نادى الصفوة الرياضى بمشاركة أكثر من 50 شاباً من أبناء العاشر، يتقدمهم محمد طارق عضو لجنة شباب مجلس الوزراء وقوات تأمين العاشر برئاسة اللواء محمد على مساعد مدير الأمن لمحافظة الشرقية بالعاشر، والعقيد سامى الأشهب مأمور القسم، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية والبيئة، والعميد طارق دراج الأمين العام لمجلس أمناء العاشر، وتعالت صيحات الشباب للإعلان عن انطلاق المسيرة إلى منطقة صيدناوى التى سيتم بدء العمل فيها، وصاحبتهم الأغانى الوطنية الحماسية.

ووفر جهاز تنمية العاشر من رمضان الخامات من دهانات وفرش ورولات وعمال من شركات النظافة التى شاركت الشباب فى العمل على تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى، بدءاً من الإدارة التعليمية للعاشر ووصولا لقلب الميدان.



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