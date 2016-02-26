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وكيل تعليم سوهاج يحيل موظفة للنيابة الإدارية لاتهامها بالاعتداء على ولى أمر

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وكيل تعليم سوهاج يحيل موظفة للنيابة الإدارية لاتهامها بالاعتداء على ولى أمر وكيل تعليم سوهاج يحيل موظفة للنيابة الإدارية لاتهامها بالاعتداء على ولى أمر
قرر عبد الجود عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة الموظفة الإدارية المتهمة بالتعدى بالضرب على ولى أمر تلميذ بالحذاء داخل مدرسة مصطفى كامل فى إدارة أخميم التعليمية إلى ديوان الإدارة التعليمية، وإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات من قبل لجنة الشئون القانونية بالإدارة.

ترجع الواقعة عقب تلقى إدارة أخميم التعليمة مذكرة من ولية أمر تلميذ بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة للإدارة، تتهم فيه "إدارية بالمدرسة تدعى علا . س بالتعدرى عليها بالضرب باستخدام الحذاء، بعد ذهاب ولية الأمر للمدرسة للاستفسار عن واقعة حدوث مشاجرة بين ابنها وأحد التلاميذ بالمدرسة، وتكرار الواقعة أكثر من مرة".

كما قامت وليه الأمر بتقديم مذكرة للدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قيام عدد من العاملين بالمدرسة بكتابة مذكرة مماثلة طالبوا فيها بنقل الإدارية من المدرسة وذلك لسوء معاملتها.
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