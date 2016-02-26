بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام المؤتمر الدولى السادس لعلاج الأورام

شهد محمد بدر، محافظ الأقصر، حفل ختام المؤتمر الدولى السادس لعلاج الأورام، والذى نظمته كلية الطب جامعة أسيوط، بمشاركة 500 طبيب من مختلف الجامعات المصرية و40 طبيبا عالميا متميزا فى مجال الأورام.

ومن جانبه صرح الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب جامعة أسيوط، بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الجديد فى مجال أبحاث وطرق علاج أمراض الأورام من خلال سبع جلسات علمية تتضمن سرطان الثدى، والجهاز الهضمى، والجهاز التناسلى، وأورام الرأس والرقبة، وكذلك سرطان الدم، والكبد، هذا بالاشتراك مع مدرسة قصر العينى للأورام، والجمعية المصرية للأورام وأمراض الدم، وكذلك الجمعية الأفريقية للتدريب وأبحاث السرطان.

وأوضح شحاتة أن المؤتمر هذا العام أقيم بمشاركة 500 طبيب متخصص فى هذا المجال من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والطبية المصرية، إلى جانب ممثلين من عدد مستشفيات الجمهورية، وهيئة التأمين الصحى ووزارة الصحة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 عالما طبيا من المتميزين فى هذا التخصص بعدد من الدول العربية والأجنبية، والتى تتضمن المملكة العربية السعودية، والإمارات ولبنان والسودان والأردن ونيجيريا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.



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