بالصور.. هند الحريرى تدلى بصوتها فى انتخابات "مهندسين الإسكندرية"

أدلت المهندسة هند الحريرى، المرشحة على شعبة العمارة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية ، وسط إقبال العشرات من المهندسين على الانتخابات فى الساعات الأولى من بدء الانتخابات.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين على (7) مقاعد يتم انتخاب (واحد) مقعد ميكانيكا، (ثلاثة) مقعد كهرباء، (واحد) مقعد مدني، (واحد) مقعد عماره، (واحد) مقعد بترول وتعدين أو غزل ونسيج.

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