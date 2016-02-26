بالصور..حملة مرورية بمطروح تضبط319مخالفة و3سائقين يتعاطون المخدرات

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 319 مخالفات مرورية متنوعة، كما تم ضبط قائد سيارة، وأثبتت التحاليل الفورية تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه تم التصالح الفورى فى 51 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 5000 جنيه.

كما تم أخذ 6 عينات من قائدى السيارات، وأسفرت التحاليل عن إيجابية عينة واحدة منها لتعاطى صاحبها مواد مخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأضاف مدير الأمن أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.



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