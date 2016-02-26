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عاطل يتعدى على ضابط شرطة لتهريب شقيقه‎ المتهم في قضية سرقة بالأقصر

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عاطل يتعدى على ضابط شرطة لتهريب شقيقه‎ المتهم في قضية سرقة بالأقصر عاطل يتعدى على ضابط شرطة لتهريب شقيقه‎ المتهم في قضية سرقة بالأقصر

مديرية امن الاقصر

مراسل «ONA»:

تعدي عاطل علي ضابط شرطة بالأقصر، اليوم الجمعة، أثناء قيامها بإلقاء القبض على شقيقها الهارب من تنفيذ حكم قضائي بدائرة مركز شرطة الأقصر .

تلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة الأقصر بضبط “عيسى م.ح (24سنة عاطل) مقيم بدائرة المركز سبق إتهامه في 7 قضايا متنوعة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده في قضية سرقة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح, وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتين خرطوش من ذات العيار.

وقام شقيقه حسن (29 سنة عاطل) مقيم بذات العنوان بالتعرض للقوات ومحاولة تهريب شقيقه، والتعدي بعصى وشوم على النقيب إسلام السعدني، مما أدى إلى إصابته باليد اليمنى وتمكنت القوة من السيطرة عليه وضبطه.

وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واعترف الثانى بارتكابه واقعة التعدي على القوات بهدف تهريب شقيقه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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