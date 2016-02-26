نصائح فى العمل تضمن سلامة قلبك أهمهما قف كل ساعة وابعد عن التوتر

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن أن الأشخاص الذين يعملون ويقضون ساعات كثيرة فى العمل، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لاختيارهم بعض العادات غير الصحية كتناول الكثير من القهوة والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية والتعرض للتوتر والجلوس لفترات طويلة، التى تعرض صحة قلوبهم للخطر، ففى هذه الحالة يجب التغلب على هذه العادات غير الصحية ببعض النصائح.

ووفقا للتقرير، يقدم بعض النصائح للأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة فى العمل ويتبعون عادات غير صحية، وتتضمن هذه النصائح الآتى:

1- من الضرورى الابتعاد عن الوجبات المليئة بالكولسترول، والأفضل تناول المكسرات والإقلال من المشروبات غير صحية، ومن الضرورى التأكد من تناول وجبات خفيفة تحتوى على الخضروات والفاكهة.

2- يجب خفض كميات الملح فى الطعام، لأنه يساعد على ارتفاع ضغط الدم، فمن الضرورى تجنب رقائق البسكوت المملحة.

>3- تجنب الجلوس لفترات طويلة: ذكر تقرير صدر مؤخرا، الآثار السلبية السيئة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة، فيجب الوقوف كل ساعة أو ساعتين، لأن البقاء نشيطا مع الحركة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

>4- تجنب التوتر: إذا كنت تعمل تحت ضغط وتأخذ كل الأمور على محمل الجد، فيسبب ذلك الشعور بالتوتر المزمن الذى يعد واحدا من أكبر أسباب الإصابة بالأزمات القلبية.

>5- من الضرورى شرب الكثير من الماء: حيث أثبتت بعض الدراسات أن الماء يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والثدى والمثانة كما أنه يحمى القلب.