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«الكرملين»: سلاح الجو الروسي سيواصل ضرب الإرهابيين في سوريا حتى بعد الهدنة

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«الكرملين»: سلاح الجو الروسي سيواصل ضرب الإرهابيين في سوريا حتى بعد الهدنة «الكرملين»: سلاح الجو الروسي سيواصل ضرب الإرهابيين في سوريا حتى بعد الهدنة

المتحدث باسم الكرملين

أكدت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أن سلاح الجو الروسي سيواصل ضرب مواقع الإرهابيين في سوريا حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية عن الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن المبادرة الروسية – الأمريكية حول وقف إطلاق النار في سوريا، والتي صادق عليها رئيسا البلدين، تشترط مواصلة الهجمات على التنظيمات الإرهابية حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأشار الناطق، إلى أن القوات الجوية والحربية الروسية ستواصل عملياتها في سوريا، دعما للقوات المسلحة السورية، موضحا أن “عملياتنا تستهدف تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى المدرجة على القائمة الأممية للمنظمات الإرهابية”.

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