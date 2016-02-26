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صور| إبراهيم محلب يشارك بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

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صور| إبراهيم محلب يشارك بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين صور| إبراهيم محلب يشارك بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

كتب: عمر جمال

أدلى المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، منذ قليل، بصوته بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالمجلس الفرعية والشعب العامة بمقر الانتخابات باستاد القاهرة، وسط حراسة أمنية مكثفة.
> ويتنافس في الانتخابات أربعة قوائم رئيسية، وهي: الاستقلال الموحدة، وتصحيح المسار، وتحالف تنمية بناء، والمهندسون المتحدون، وما يزيد عن ألف مشرح على المقاعد المختلفة.
> وتشهد الانتخابات توافدآ متوسطآ من المهندسين في الساعات الأولى، تحت إشراف قضائي كامل من مجلس الدولة.
> ومن المقرر أن يتم غلق الصناديق في تمام السادسة مساءآ، مع بدء فرز الصناديق.

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