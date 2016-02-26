"ديكورات" مترفة في مملكتي كاميرون دياز

تنضح شقتا الممثلة الأمريكية كاميرون دياز Cameron Diaz، والواقعتان في وسط مدينة "نيويورك"، بالبذخ والرفاه، خصوصاً أن بطلة فيلم "ذا ماسك" The Mask للمخرج شاك راسل تهوى اقتناء "الاكسسوارات" الثمينة التي تضفي غنى على الديكور.

"سيدتي. نت" يغوص في عالم الفخامة الخاص بمكاني إقامة دياز Cameron Diaz.

للـ"اباجورات" متعددة الأشكال والتصاميم حضور بارز، في صالون شقة الممثلة الشقراء الواقعة في إحدى طبقات مبنى "وولكر تاور بيلدينغ" المشيّد في سنة 1929، والمؤثث بأريكتين موزعتين قبالة بعضهما البعض، وإلى جانبهما زوجان من "الأباجورات" العملاقة!

بدوره، يضفي لون الفضة اللماع ألقاً على الحمام الرئيس في الشقة المذكورة، حيث يتألق حوض الاستحمام، بجانب مرآة طويلة تُتيح الشعور باتساع المكان!

نصائح لـ"ديكور" حمامات الضيوف

من جهة ثانية، تحلّ الأناقة والعصريّة في غرفة المعيشة داخل الشقة النيويوركية الثانية لدياز، حيث ترسم الألوان الفاتحة الـ"ديكورات" الراقية، وقوامها: سجّادة متوسّطة الحجم، وأريكة مكسوة بقماش بيج اللون، و"مدللة" بالوسائد الملوّنة بالبيج والأصفر، ومقعدان من الجلد الأصفر والبنيّ، وطاولة ضخمة معدّة من الرخام الأبيض والبيج، تتوزّع فوقها الكتب و"الاكسسوارات" المتناغمة والـ"ديكورات".

وإلى جانبي الأريكة الضخمة التي تتصدّر الغرفة، اختارت المالكة طاولتين، ووضعت فوق كل منهما زوجاً من "الأباجورات" الضخمة.

وللفخامة عنوان في حمّام الشقة المطليّ بالذهب، والمؤلّف من حوض للغسل محاط بالرخام، تقبع عند قاعدته خزانة لحفظ المناشف وأدوات الاستحمام، فيما تعلوه مرآة بيضويّة ضخمة محاطة بإطار ذهبيّ. من جانبه، يحتجب مكان الاستحمام خلف الزجاج المرسوم بزخارف ذهبيّة.

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