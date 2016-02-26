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فيديو| شيماء سعيد تعود للغناء بـ«الجراح»

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فيديو| شيماء سعيد تعود للغناء بـ«الجراح» فيديو| شيماء سعيد تعود للغناء بـ«الجراح»

قررت المطربة شيماء سعيد، للغناء من جديد بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال أغنية “جراح”، التي تعاونت فيها مع شركة “مزيكا” وتم طرحها على موقع “يوتيوب”، بحسب “24″.

وأغنية “جراح” من كلمات حسن عطية، وألحان أشرف فوزي، وتوزيع موسيقي أنور عطية.

وتقول كلمات الأغنية: “جراح.. كفاية على جراح.. أنا عايزة أفوق وارتاح..وانسى الجراح كلها معاك.. ياما عملت معاك.. وفـى لحظة كل هواك.. قدام عينيا انتهى”.

و شيماء قد اختفت منذ عدة سنوات رغم تحقيقها جماهيرية كبيرة بين أبناء جيلها، من خلال أعمالها الغنائية المصورة أو المشاركة التمثيلية في فيلم “إسماعيلية رايح جاي” و مسلسل “أوبرا عايدة”.

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