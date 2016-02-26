"عمومية القابضة للمطارات" تعتمد تعيين إسماعيل أبو العز رئيسا للشركة

عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اجتماعها السنوى برئاسة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، وبحضور المهندس اسماعيل أبو العز رئيس الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلى اللجنة النقابية للعاملين، حيث تم اعتماد الميزانية المنتهية فى 30/6/2015.

وقد بلغ إجمالى ما حققته الشركة القابضة والشركات التابعة مجتمعة من صافى أرباح حوالى 1,1 مليار جنيه، مقابل 712,8 مليون جنيه فى العام السابق، بزيادة قدرها 394,2 مليون جنيه، بنسبة 55,3% بعد احتساب الضرائب التى تقدر بـ 552,8 مليون جنيه، والتى تقوم الشركة بسدادها لخزانة الدولة.

فى نفس السياق، وافقت الجمعية العمومية، برئاسة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، على تعيين المهندس إسماعيل ابو العز رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3سنوات، كما تقرر صرف 12 شهرا لجميع العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

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