الإندبندنت: سيدة تتهم مرشح الرئاسة بأمريكا دونالد ترامب بمحاولة اغتصابها

اتهمت سيدة لم تذكر الصحافة البريطانية اسمها مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهورى "دونالد ترامب " بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها دون رغبتها، وتعنيفها جنسياً فى بداية التسعينيات، حيث تقدمت بشكوى رسمية إلى المحكمة، والتى سيتم النظر فيها يوم الثلاثاء 1 مارس المقبل، والذى اسمته الصحف بـ" الثلاثاء الكبير" بسبب المخاوف الكبيرة التى تحيط بتلطيخ سمعة "ترامب" فى هذا اليوم.

وقالت صحيفتا الإندبندنت والجارديان البريطانيتان، إن "ترامب" ملاحق بعدة شبهات جنسية، واتهمته زوجته السابقة باغتصابها من قبل، وتعامله جنسياً بعنف مع النساء، الأمر الذى قد يقلب موازين الانتخابات الرئاسية الأمريكية حال إثبات التهمة على المرشح الجمهورى.

وأضافت الصحيفة موضحة، أن نفس السيدة رفعت قضية على "ترامب" عام 1997، واتهمته فيها بإساءة معاملتها جنسياً، إلا أنه أنكر الاتهامات وقتها، وحاول تبرئة نفسه باتهامها بالجنون والخرف، ولكنها أثبتت صحة قواها العقلية تماماً وتعيد اليوم رفع ذات القضية على "ترامب" لأخذ حقها منه.

>وقالت السيدة التى تتهم "ترامب"، إنه فعل ذلك عندما كانت وصديقها الحميم فى رحلة معه، فاستغل غياب صديقها وقام بالتحرش بها واغتصابها ولمسها جنسياً، مؤكدة أن ذلك تسبب فى "تدميرها عاطفياً" حسب وصفها.

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