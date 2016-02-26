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ضبط 12 قطعة سلاح نارى بينها بندقيتان مستولى عليهما من مركز شرطة أبو قرقاص

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ضبط 12 قطعة سلاح نارى بينها بندقيتان مستولى عليهما من مركز شرطة أبو قرقاص ضبط 12 قطعة سلاح نارى بينها بندقيتان مستولى عليهما من مركز شرطة أبو قرقاص
شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة، لضبط الأسلحة غير المرخصة، والتى تم الاستيلاء عليها فى أحداث العنف والشغب التى وقعت فى أغسطس 2013.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 3 بنادق آلية، و2 خرطوش، ومسدس، و5 فرد محلى، بالإضافة إلى 162 طلقة نارية متنوعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 بندقية خرطوش، الأولى بروحين تحمل رقم 5484 مدون على الدبشك الخاص بها، والثانية بروح واحدة، من الأسلحة المستولى عليها من مركز شرطة أبو قرقاص، خلال أحداث أغسطس 2013، المحرر بشأنها المحضر رقم 3282 لسنة 2013 عقب تنفيذ قرارات إزلة صادرة من الجهات المعنية المحرر بشأنها المحضر رقم 1656 لسنة 2016 إدارى أبو قرقاص داخل جوال كان مدفونا بالأرض أسفل الكشك الذى تم إزالته، ملك "محمد.ع " 43 سنة حاصل على دبلوم، السابق اتهامه فى قضية أحداث اقتحام المركز، والقضية رقم 5144 لسنة 2014 إدارى المركز "الانضمام لجماعة إرهابية، وأخلى سبيله فى تلك القضية لعدم كفاية الأدلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1806 لسنة 2016 إدارى مركز أبو قرقاص.

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