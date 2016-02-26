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سفر وعودة 1144 مصريا وليبيا و319 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 1144 مصريا وليبيا و319 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 1144 مصريا وليبيا و319 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1144 مصريا وليبيا، و319 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 789 إلى الجانب الليبى، بينهم 260 مصريا و529 ليبيا.

وتم إنهاء إجراءات وصول 355 بينهم 266 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و89 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 136 ألفًا و759 مصريًا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 170 شاحنة محملة بالبضائع المصرية وعودة 149 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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مصر 365