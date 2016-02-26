وزير الأوقاف: خطة جديدة لنشر قوافل وأمسيات دينية بين التجمعات الشبابية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة وضعت خطة جديدة لانتشار القوافل ودروس الثلاثاء، وإعادة الأمسيات الدينية بأماكن التجمعات الشبابية والريفية.

وعقد "جمعة" اجتماعا بقيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية بديوان عام المحافظة، صباح اليوم الجمعة، قبل إعادة افتتاح مسجد أبو بكر الصديق أكبر مساجد مدينة الإسماعيلية بعد ترميم استمر لمدة عاما ونصف العام.

وأضاف وزير الأوقاف، "الأمسيات الدينية ستضم قارئا ومبتهلا وعالمين من الأوقاف، ونترك لكل مديرية تحديد موضوع الأمسية بحسب طبيعة مكان إقامتها، موضحا أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مكاتب لتحفيظ القرآن ودروس للتربية الأخلاقية والقيم الإنسانية والوطنية، بعدما اكتشفت الوزارة أن الجماعات كانت تستخدم مكاتب التحفيظ كوسيلة لتغيير فكر النشء.

وأكد "جمعة" أن الوزارة وضعت شروطا تعجيزية لتضمن أن لا يكون للمحفظ انتماء لجماعات إرهابية أو محظورة.

وكرم وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر 10 إداريين من العاملين بمديرية الأوقاف وإداراتها بالمحافظة على جهدهم خلال الفترة السابقة.

ويفتتح الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وحلمى النمنم وزير الثقافة وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ونواب من المحافظة افتتاح المسجد فى صلاة الجمعة اليوم بعد إعادة ترميمه .



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