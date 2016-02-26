وزير خارجية الإمارات: العلاقات مع روسيا أصبحت على سلم الأولويات

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتى، أن العلاقات الروسية العربية أصبحت على سلم الأولويات، وأن العلاقات مع روسيا انتقلت إلى مراحل متقدمة، مبديًا اتفاقهم مع روسيا فى رؤية شرق أوسط يعمه الاستقرار والسلام.

وقال وزير خارجية الإمارات، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، إن الدول كافة تعانى من خطر الإرهاب وعليهم جميعا مواجهة أسبابه، كما أشاد بالدور الروسى فى دعم المبادرة العربية للسلام حول القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير خارجية الإمارات، أنه رغم عدم الاتفاق أحيانا مع روسيا إلا أنهم يتشاركون معهم الهدف فى وجود شرق أوسط آمن ومستقر، مؤكدا أن الدول العربية تحرص على عدم التدخل فى الشأن الداخلى العربى وعدم نشر الطائفية.

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