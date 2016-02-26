أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نبيل العربى: نطالب روسيا بدور أكبر فى حل القضية الفلسطينية

Google+ Print
نبيل العربى: نطالب روسيا بدور أكبر فى حل القضية الفلسطينية نبيل العربى: نطالب روسيا بدور أكبر فى حل القضية الفلسطينية
أكد نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التعاون العربى الروسى يمثل ركيزة هامة للدول العربية، مطالبا الإدارة الروسية بدور أكبر فى حل القضية الفلسطينية، باعتبارها عضو فى الرباعية الدولية، خاصة وأن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية للدول العربية.

وأضاف "العربى" فى مؤتمر صحفى على هامش مشاركته فى المنتدى العربى الروسى فى موسكو، أنه لا توجد خطوات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بفلسطين حتى الآن، وأن محاولة تنفيذ قرارات مجلس الأمن كانت فى أمريكا منذ 2014.

وأوضح نبيل العربى، أن هناك فرق بين إنهاء النزاع وإدارة الصراع على الأرض، لافتا إلى وجود طلب مقدم لمجلس الأمن حول وقفالاستيطان على الأراضى المحتلة، واختتم قائلا: "موضوع الإرهاب يهم الدول العربية التى اتفقت على العمل بصورة جماعية لمكافحته بكل الصور".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365