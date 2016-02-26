نبيل العربى: نطالب روسيا بدور أكبر فى حل القضية الفلسطينية

أكد نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التعاون العربى الروسى يمثل ركيزة هامة للدول العربية، مطالبا الإدارة الروسية بدور أكبر فى حل القضية الفلسطينية، باعتبارها عضو فى الرباعية الدولية، خاصة وأن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية للدول العربية.

وأضاف "العربى" فى مؤتمر صحفى على هامش مشاركته فى المنتدى العربى الروسى فى موسكو، أنه لا توجد خطوات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بفلسطين حتى الآن، وأن محاولة تنفيذ قرارات مجلس الأمن كانت فى أمريكا منذ 2014.

وأوضح نبيل العربى، أن هناك فرق بين إنهاء النزاع وإدارة الصراع على الأرض، لافتا إلى وجود طلب مقدم لمجلس الأمن حول وقفالاستيطان على الأراضى المحتلة، واختتم قائلا: "موضوع الإرهاب يهم الدول العربية التى اتفقت على العمل بصورة جماعية لمكافحته بكل الصور".