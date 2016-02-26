تعليق صورة الطفل "السيسى" نجم the voice kids على جدران مدرسته بدار السلام

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، قيام إدارة مدرسة زهرة السلام الخاصة بمنطقة دار السلام، تعليق صورة "بانر" للطفل أحمد السيسى المشارك فى برنامج اكتشاف المواهب الغنائية the voice kids، على الواجهة الرئيسية للمدرسة، لاشتراكه فى المسابقة وصعوده للمرحلة الأخيرة.

وهنأت إدارة زهرة السلام الخاصة الطالب أحمد حنفى السيسى، ابن المدرسة لاشتراكه فى المسابقة the voice kids وصعوده إلى المرحلة المواجهة الأخيرة، كما قدمت الشكر لأسماء الشورى مدرسة التربية الموسيقية بالمدرسة على مجهودها المتميز والبارز فى تدريبه للمسابقة.

وكتبت إدارة مدرسة زهرة السلام الخاصة على الصورة "بانر": تهنئ ابن المدرسة/ أحمد السيسى، لاشتراكه فى مسابقة the voice kids وصعوده المرحلة المواجهة الأخيرة، كما تشكر المدرسة الاستاذه/ أسماء الشورى مدرسة التربية الموسيقية بالمدرسة، على مجهودها المتميز والبارز فى تدريبه للمسابقة مع تحيات إدارة المدرسة.

كما تنشر "اليوم السابع"، صور الطالب أحمد السيسى، مع مدرسة التربية الموسيقية اسماء الشورى، المشاركة معه فى المسابقة لمساندته، بالإضافة إلى صور مع رئيس مجلس إدارة المدرسة، وأصدقائه بالمدرسة.

الجدير بالذكر، إن الطفل أحمد السيسى نجح فى تخطى مرحلة الصوت، وتحقيق أغنية "دار يا دار" لأكثر من 17 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وكان قد تنافسا الفنانة نانسى عجرم، والفنان تامر حسنى، على السيسى وغنت له نانسى، أغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك"، وتامر غنى له "يا أنا يا مفيش"، ولكنه اختار تامر حسنى لينضم لفريقه، وقام تامر بحمله إلى الكواليس وأشاد بموهبته، مؤكدًا أن هذه السن ستساعده كثيرًا على إظهار مواهبه.

وتمكن الطفل نجم برنامج "the voice kids"، من تحقيق 5 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع لظهوره ضمن مرحلة المواجهات المباشرة، حيث كان يغنى أغنية "مابلاش اللون ده معانا" مع كل من يوسف فرج ومروان طارق، ضمن فريق تامر حسنى، والذى استطاع أن يتغلب عليهما، ليختاره تامر للتأهل للمرحلة المقبلة.

خفة ظل أحمد السيسى بجانب موهبته المتفردة جعلته حديث السوشيال ميديا، وأصبح اسم هذا الطفل ضمن "تريند" الكلمات الأكثر بحثًا وتداولاً على "تويتر"، وتنبأ عدد كبير من جمهور البرنامج بوصوله للمرحلة النهائية من البرنامج وتمنوا فوزه باللقب.

ومن المقرر، إن ينضم الطفل أحمد السيسى إلى فيلم تامر حسنى الجديد الذى يجهز له حاليا، ويحمل عنوانا مبدئيا "الطيب والشرس والطويل"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج ياسر سامى فى أولى تجاربه الإخراجية.

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