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رئيس بلدية صبراتة لـ"اليوم السابع":مقتل 7 دواعش وحملات تمشيط واسعة بالمدينة

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رئيس بلدية صبراتة لـ"اليوم السابع":مقتل 7 دواعش وحملات تمشيط واسعة بالمدينة رئيس بلدية صبراتة لـ"اليوم السابع":مقتل 7 دواعش وحملات تمشيط واسعة بالمدينة
قال رئيس بلدية مدينة صبراتة، حسين الذوادى، إن المجلس العسكرى للمدينة يقوم بحملات تمشيط وملاحقات لعناصر تنظيم داعش الإرهابى منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، مؤكدا تصفية 7 عناصر إرهابية تونسية كانت تعتلى أسطح المنازل وتقوم بتصفية المواطنين.

وأضاف رئيس بلدية صبراتة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس العسكرى لصبراتة بمساعدة شباب المدينة يقومون بعمليات تمشيط واسعة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى تواجد غالبية العناصر الإرهابية غرب مدينة صبراتة على أسطح المنازل.

واستبعد الذوادى شن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية على عناصر التنظيم الإرهابى بصبراتة، مؤكدا أن حملات تمشيط واسعة تجرى فى المدينة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابى المتمركزين بشكل عشوائى.

وأوضح أن حصيلة اليوم الأول من العملية العسكرية لتحرير مدينة صبراتة من سيطرة داعش 23 قتيلا وجريحا، وسقط 13 قتيلا من عناصر القوة المشتركة وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة.

وتمكنت قوة تابعة لوزارة الداخلية الليبية بحكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، بإلقاء القبض على زعيم "داعش" فى مدينة صبراتة، على محمد سعد التاجورى، والمكنى بـ"أبو سليمان".

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مصر 365