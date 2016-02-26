مقتل 14 من عناصر الميليشيات المسلحة .. والطائرات تقصف اللواء 35 فى تعز

> قتل 14 من مليشيات الحوثيين وصالح فى المعارك التى شهدتها جبهات القتال فى مدينة تعز مع قوات الجيش والمقاومة كما أصيب العشرات منهم .

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن أحد عناصر المقاومة قتل فى المعارك وأصيب 5 آخرون فيما قتل مدنى وأصيب 11 أخرون بسبب القصف المدفعى للمليشيات على الأحياء السكنية بالإضافة إلى مقتل أحد المواطنين فى حاجز تفتيش للمليشيات غرب تعز بعد اطلاق عناصر الحاجز النار على عدد من المواطنين كانوا يريدون دخول المدينة من المعبر الغربى .

وأشار إلى أن المليشيات تسمح للمواطنين بدخول المدينة عبر منفذى حبيل سلمان والدحى مشيا على الأقدام بعد تفتيش دقيق واساءة بالغة يتعرضون لها .

وأضاف أن طائرات التحالف قصفت مواقع المليشيات فى مناطق متفرقة فى تعز واستهدفت مقر اللواء 35 مدرع بمفرق المخا غرب تعز مما أدى إلى تدمير عربة وغرفة العمليات .. كما دمرت الطائرات منصة صواريخ اسكود بمنطقة ورزان بمديرية خدير جنوب غرب تعز .

>