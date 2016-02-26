بدء انتخابات نقابة الأطباء بالسويس على مقعد النقيب

بدأت اليوم انتخابات نقابة أطباء السويس صباح اليوم الجمعة على منصب النقيب بمقر النقابة، حيث حضرت اللجنة المشرفة على الانتخابات منذ الصباح الباكر والتى يترأسها المستشار عبد الرحيم العلاوى، رئيس النيابة الإدارية.

وتقام الانتخابات على مقعد النقيب بالمحافظة عقب وفاة الدكتور مجدى البحيرى، نقيب الأطباء السابق، وتقدم اثنان للانتخابات الدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد حفنى.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر البوهى، وكيل نقابة الأطباء بالسويس، بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالمحافظة يبلغ 1200 طبيب، مشيرا إلى أنه من حق أى طبيب يعمل بمحافظة السويس أن ينتخب حتى لو لم يسجل بعد فى كشوفات نقابة أطباء السويس، وذلك بإحضار خطاب بيان حالة وظيفية من جهة عمله مختوم بشعار الجمهورية.

وأضاف وكيل نقابة الأطباء بالسويس، أن الإشراف النقابى للانتخابات مكون من دكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ودكتور حازم شوقى، ودكتور وائل الشرقاوى، ودكتور شادى كمال أعضاء مجلس نقابة الأطباء بالسويس.