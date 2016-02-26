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بالصور.. إقبال متوسط فى الساعات الأولى من انتخابات المهندسين بالإسماعيلية

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بالصور.. إقبال متوسط فى الساعات الأولى من انتخابات المهندسين بالإسماعيلية بالصور.. إقبال متوسط فى الساعات الأولى من انتخابات المهندسين بالإسماعيلية
بدأت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية انتخابات التجديد النصفى، لاختيار 7 أعضاء ويتنافس فى الانتخابات 25 مرشحا، منهم 12 لشعبة كهرباء لاختيار 3 منهم، وتقدم من شعبة مدنى 6 لاختيار 2 وشعبة ميكانيكا تقدم للترشح 5 لاختيار مرشح واحدة وللشعب الصغيرة تقدم 2 لاختيار مرشح واحد.

وبدأ توافد أعضاء النقابة من الساعة التاسعة صباحا على مقر النقابة للإدلاء بأصواتهم، وكان الإقبال متوسطاً فى الثلاث ساعات الأولى، ومن المنتظر أن يزيد الإقبال فى الفترة المسائية وحتى إغلاق الصناديق.

وكان من أبرز الحضور الدكتور محمد اليمانى المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء، وأحد المرشحين على عضوية النقابة العامة فى التجديد النصفى، بالإضافة إلى قائمة رابطة المهندسين العرب، التى ضمت المهندسين على هيصم ومحمد الشريف ومحمد بيومى ومحمد الزملوط، وقائمة التطوير والتى تضم كلا من حسن فتح الله وعمرو على اليمانى شعبة مدنى وشريف نافع والدكتور محمد أحمد حمدى ومروة السيد هلالى شعبة كهرباء والدكتور تامر نبيل شعبة ميكانيكا وقائمة المهندسون المتحدون وقائمة تصحيح المسار.

انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية (1)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية (2)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية (3)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية (4)
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