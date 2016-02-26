بالصور.. انطلاق مبادرة "بكرة لينا" للخدمة العامة فى العاشر من رمضان

>شهدت مدينة العاشر من رمضان صباح اليوم الجمعة انطلاق مبادرة "بكرة لينا" فى مجال للخدمة العامة لخدمة المجتمع بالعاشر، تحت رعاية مجلس الوزراء ومجلس أمناء العاشر، وجهاز تنمية العاشر، وحضور القيادات التنفيذية للمدينة، وقوات تأمين العاشر من رمضان، وقسم أول العاشر.

انطلقت المسيرة الخاصة بتدشين المبادرة، من أمام نادى الصفوة الرياضى، بمشاركة أكثر من 50 شابا من أبناء العاشر، يتقدمهم محمد طارق عضو لجنة شباب مجلس الوزراء، وقوات تأمين العاشر برئاسة اللواء محمد على مساعد مدير الأمن لمحافظة الشرقية بالعاشر، والعقيد سامى الأشهب مأمور القسم ، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية والبيئة، والعميد طارق دراج الأمين العام لمجلس أمناء العاشر، وتعالت صيحات الشباب للإعلان عن انطلاق المسيرة إلى منطقة صيدناوى التى سيتم بدء العمل فيها، وصاحبتهم الأغانى الوطنية الحماسية وخاصة أغنية "أيد لوحدها ما تصقفش".

ووفر حهاز تنمية العاشر من رمضان الخامات من دهانات وفرش ورولات وعمال من شركات النظافة التى شاركت الشباب فى العمل على تطوير ورفع كفاءه ميدان صيدناوى بدءا من الإدارة التعليمية للعاشر، ووصولا لقلب الميدان، بالإضافة إلى توفير الفيستات و الكمامات و القفاذات التى استخدمها الشباب، كما شارك قطاع الزراعة بالجهاز بمهندسيه فى تطوير ميدان صيدناوى بقلب مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه، أكد محمد طارق عضو لجنة شباب مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تأتى ضمن توجيهات مجلس الوزراء ورعايته لمشروعات تشغيل الشباب، وتضم عدد من المجالات الثقافية والتعليمية والصحية وبيئية والاستثمارية والرياضية، ولكن الخطوة الأولى ستكون برنامج التنمية للعاشر من رمضان فى مجال خدمة المجتمع والبيئة.

كما أعلن نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية والبيئة والعميد طارق دراج الأمين العام لمجلس أمناء العاشر، أن البداية لمبادرة" بكرة لينا يتكون من ميدان صيدناوى وسيتم تكرارها فى كل شبر بالعاشر من رمضان لغرس قيم مشاركة الشباب فى تطوير مدينتهم، ولن يبخل الجهاز أو مجلس الأمناء فى توفير أى احتياجات لتعميم التجربة بنجاح، حيث ستكون الخطوة التانية فى برنامج التنمية فى مجال البيئة لتطوير الميادين بالتنسيق مع حهاز تنمية العاشر و لتوفير الإمكانيات اللازمة.

وأكد محمد عبد الرحمن المدير التنفيذى للمشروع، أن نادى الصفوة بالعاشر برئاسة أحمد حسان، استضاف كافة الاجتماعات التحضيرية للمبادرة للمشاركة فى الإثبات للمجتمع المتواجد للعاشر، ان هناك شباب يسعون للتغيير، وكل هدفه الارتقاء بمجتمعه، والعمل كحلقة وصل بين المواطنين والمسئولين، تحت شعار "بكرة بينا" وأن الكل يدعم أى مجهود إيجابى لمصلحة الوطن".



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