وقف برنامج «ملفات ساخنة» على الفضائية.. والتحقيق في حلقة سيد القمني

كتبت: إ نجي لطفي

قالت الإعلامية أيتن الموجي مقدمة برنامج” ملفات ساخنة” على شاشة الفضائية المصرية، إنه تم وقف برنامجها بسبب غضب الأزهر، على خلفية استضافتها للباحث الإسلامي سيد القمني.

وأضافت الموجي في تصريحات خاصة لوكالة ONA، أنها فوجئت بأنه تم توجيه اتهامات عدة لها عقب الحلقة متمثلة في أنها دافعت عن البهائين والأقليات الدينية وأنها سمحت للضيف أن يطالب البرلمان بضرورة إلغاء قانون ازدراء الأديان، موضحة أنها طالبت به على شاشة الفضائية النائبة لميس جابر والنائبة آمنة نصير والكاتب مكرم محمد أحمد خلال استضافتها في حلقات أخرى.

وتساءلت قائلة:” هل الأزهر يدير ماسبيرو؟ هل مطلوب من ماسبيرو إعلام الشعب أن يردد أفكار بعينها ولا يستجيب لتصريحات رئيس الجمهورية بضرورة بضرورة الخطاب الديني وتنقيه كتب التراث؟”.