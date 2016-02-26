أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الجيوشي» يبحث مع السفير الهولندي تطوير النقل النهري

Google+ Print
«الجيوشي» يبحث مع السفير الهولندي تطوير النقل النهري «الجيوشي» يبحث مع السفير الهولندي تطوير النقل النهري

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، استقبل مساء أمس الخميس، سفير هولندا في القاهرة وبحث معه كيفية الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال النقل النهري.

 وأضاف ابراهيم، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الجيوشي طلب من السفير الهولندي المساعدة في تطوير مدرسة النقل النهري ودراسة مدى إمكانية انشاء كلية متخصصة في هذا المجال لأن هولندا أفضل دولة متميزة في نقل البضائع والركاب من خلال النهر حيث تصل إلى 40% في حين أن لا تعرف كيفية الاستفادة من 1600 كيلو نيل سواء في نقل البضائع أو الركاب.

 وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن رؤية “الجيوشي” هي تحقيق أكبر استفادة ممكنة في نقل البضائع والركاب في نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق وأيضا المساهمة في حل أزمة المواصلات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر