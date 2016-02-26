«الجيوشي» يبحث مع السفير الهولندي تطوير النقل النهري

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، استقبل مساء أمس الخميس، سفير هولندا في القاهرة وبحث معه كيفية الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال النقل النهري.

وأضاف ابراهيم، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الجيوشي طلب من السفير الهولندي المساعدة في تطوير مدرسة النقل النهري ودراسة مدى إمكانية انشاء كلية متخصصة في هذا المجال لأن هولندا أفضل دولة متميزة في نقل البضائع والركاب من خلال النهر حيث تصل إلى 40% في حين أن مصر لا تعرف كيفية الاستفادة من 1600 كيلو نيل سواء في نقل البضائع أو الركاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن رؤية “الجيوشي” هي تحقيق أكبر استفادة ممكنة في نقل البضائع والركاب في نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق وأيضا المساهمة في حل أزمة المواصلات .