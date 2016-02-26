بالصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى مطار كازاخستان فى مستهل جولته الآسيوية

ينشر "اليوم السابع"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية كازاخستان للقاء الرئيس الكازاخى نور سلطان نزار باييف.

ووفقا لوكالة الأنباء الكازاخية "كازانفورم"، يقوم السيسى بزيارة رسمية إلى كازاخستان فى إطار الجولة الآسيوية، حيث تهدف زيارته للأستانا إلى إعطاء دفعة للتعاون الكازاخستانى المصرى.

وأوضحت الوكالة أن الإجتماع بين رؤساء الدول سيهدف إلى توسيع التعاون بين البلدين في مجالات مثل التعاون في القطاعات التجارية والاقتصادية والزراعية والصيدلانية، وكذلك في مجال بناء البنية التحتية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

- الرئيس السيسى يصل إلى كازخستان فى بداية جولة أسيوية