أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التلجراف: استنساخ تماثيل لــ"نفرتيتى" مصنعة بطابعة d3 فى ألمانيا

Google+ Print
التلجراف: استنساخ تماثيل لــ"نفرتيتى" مصنعة بطابعة d3 فى ألمانيا التلجراف: استنساخ تماثيل لــ"نفرتيتى" مصنعة بطابعة d3 فى ألمانيا
أكدت صحيفة التلجراف البريطانيا عمل مسح ضوئى كامل لتمثال نفرتيتى، الذى يقبع فى متحف برلين بالأشعة وتصنيع نسخ متطابقة لا تكاد تٌميز عن الأصلية منه، مشيرة إلى خطورة ذلك على مستقبل استنساخ الآثار المصرية حول العالم، واصفة الفعل بأنه "حرب العصابات الفنية".

وقالت الصحيفة، إن نسخ تمثال نفرتيتى تبدو متطابقة تماماً مع التمثال الأصلى، الذى صنع قبل 3361 سنة، ونقل من مؤخراً إلى متحف برلين الجديد فى برلين.

وأضافت الصحيفة، أن استنساخ نفرتيتى تم سراً أثناء قيام الفنانة الألمانية من أصل عراقى "نورا البدرى" وزميلها الألمانى "جاك نيكولاى نيلز" بصنع نسخة مطابقة من التمثال من الجص والحجر الجيرى بهدف إرسال النسخة المتطابقة للعرض فى متاحف القاهرة، وأكدا أن أى شخص سيتمكن بعد ذلك من طباعة التمثال والحصول على نسخة ثرى دى منه لنفسه.

وقال الفنانان القائمان على استنساخ "نفرتيتى" للصحيفة، "هناك جدل حول ملكية تمثال نفرتيتى بين مصر وألمانيا، لأن مكتشف التمثال عام 1912 كان ألمانى أصلا، واتهم وقتها بنهبه للآثار المصرية، ما أثار الخلاف حول ملكية التمثال بين البلدين، لذا فإن عمل نسخة متطابقة تماماً وإرسالها لمتاحف القاهرة ستحل هذه الأزمة".

وأضاف الفنانان، "سنجعل أسرار الحضارة الفرعونية متاحة للجميع، وسيتمكن أى شخص بعد ذلك من الحصول على نفرتيتى المتطابقة باستخدام الطابعة الـ3دى".
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر