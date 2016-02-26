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ولادة الجنين ميتا وتورمات شديدة.. أضرار محتملة جديدة لفيروس زيكا

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ولادة الجنين ميتا وتورمات شديدة.. أضرار محتملة جديدة لفيروس زيكا ولادة الجنين ميتا وتورمات شديدة.. أضرار محتملة جديدة لفيروس زيكا
حذرت دراسة طبية حديثة من مضاعفات صحية خطيرة قد يتسبب فيها فيروس زيكا على الأجنة حال إصابته السيدات الحوامل، وذلك بخلاف الأضرار المحتملة السابقة والمتمثلة فى تشوهات الأجنة وصغر حجم رأس المولود "microcephaly ".

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ييل البريطانية بالاشتراك مع أطباء من مستشفى جيرال روبرتو سانتوس بالبرازيل أن فيروس زيكا قد يتسبب أيضاً فى ولادة الجنين ميتا "stillbirth"، بالإضافة إلى بعض الأضرار الأخرى والمتمثلة فى تلف شديد بخلايا المخ وظهور تورمات خطيرة وتجمع كميات كبيرة من المياه على بعض أعضاء الجسم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS Neglected Tropical Diseases"، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية WHO قد أعلنت الطوارئ العالمية فى مطلع هذا الشهر لمواجهة فيروس زيكا، إثر انتشاره فى عدد كبير من الدول وارتباطه بحدوث الآلاف من حالات التشوهات، المتمثلة فى تلف المخ وصغر حجم الرأس "microcephaly"، وكما ظهرت بعض الحالات التى ثبت فيها انتقال الفيروس بالممارسة الجنسية، مع ظهور العديد من التوصيات التى طالبت بمنع الحمل فى الدول الموبوءة بالفيروس، وعدم السفر إليها إطلاقا.

وينتقل المرض بواسطة البعوضة الزاعجة المصرية (سميت بذلك لأنه تم التعرف عليها للمرة الأولى فى )، ومن أبرز أعراض المرض: الحمى والطفح الجلدى والتهاب ملتحمة العين، ولكن لا تظهر الأعراض سوى على 20% فقط من المرضى، وهو ما يجعل اكتشافها أمرا صعبا، وكما أنه لا يتوفر أى دواء أو مصل مضاد للمرض حتى الآن.

اليابان تعلن عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا
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مصر 365

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