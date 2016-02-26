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بدء انتخاب رئيس جديد للفيفا وسط منافسة بحرينية سويسرية

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0,,19068224_4,00.jpgكونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتتح اليوم أعماله في زوريخ السويسرية لانتخاب رئيس جديد خلفا للمستقيل سيب بلاتر وسط منافسة بين البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة والسويسري جياني انفانتينو.
> افتتحت صباح اليوم الجمعة (26 فبراير/شباط 2016) أعمال الجمعية العمومية (كونغرس) الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سينتخب رئيسا جديدا خلفا لسيب بلاتر المستقيل. ويتنافس على رئاسة الفيفا خمسة مرشحين هم الأمير الأردني علي بن الحسين والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والسويسري جياني إنفانتينو والجنوب افريقي طوكيو سيكسويل والفرنسي جيروم شامبين مسؤول الفيفا السابق.

وفي تطور ذي صلة، احتشد عدد من الأشخاص صباح اليوم الجمعة أمام قاعة مجمع هالنستاديون بمدينة زيوريخ السويسرية في تظاهرة مؤيدة للبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المرشح لرئاسة الفيفا. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل كلمات "ندعم الرجل النظيف" و"الفيفا سيكون آمنا مع سلمان" أمام القاعة التي تحتضن الانتخابات خلال الاجتماع الاستثنائي لكنغرس الفيفا. ومع ذلك أثيرت الشكوك حول التظاهرة بعد أن قال أحد المشاركين في التظاهرة، وهو سنغالي الجنسية، إنه لا يهتم بالأمر، كما تردد أن شخصا حاول منح الصحفيين من التحدث مع المتظاهرين.

وتعرض الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانتقادات من منظمات حقوقية ادعت تورطه في حملة اعتقالات وتعذيب لاعب خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011 ، لكنه نفى تلك الادعاءات.

ويشهد الكونغرس اليوم انتخاب الرئيس الجديد من بين خمسة مرشحين لخلافة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس المنتهية ولايته والموقوف حاليا. وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح الشيخ سلمان وجياني إنفانتينو الأمين العام لليويفا. كذلك يشهد الكونغرس التصويت على حزمة إصلاحات واسعة تهدف لإنقاذ الفيفا من دوامة ادعاءات الفساد التي أسفرت عن تحقيقات جنائية واسعة تجريها الولايات المتحدة وسويسرا. وتتضمن حزمة الإصلاحات تغييرات إدارية من بينها تحديد فترات بقاء المسؤولين بمناصبهم وتعزيز مشاركة المرأة في الإدارة والمزيد من الشفافية.

ش.ع/ ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ)
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