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مران الأهلي – متعب يشارك في التدريبات الجماعية

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مران الأهلي – متعب يشارك في التدريبات الجماعية مران الأهلي – متعب يشارك في التدريبات الجماعية

شارك عماد متعب مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه الجمعة بعد غيابه لمدة أسبوع تقريبا بسبب الإصابة بنزلة برد في المعدة.

وقام متعب بالركض حول الملعب الخميس لكنه لم يستطع استكمال المران ليستأذن من المدرب عبد العزيز عبد الشافي من أجل الانصراف.

وقام بالجري حول الملعب الجمعة الحارس شريف إكرامي الذي يواصل تدريباته التأهيلية بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية تسبب في استبداله في مباراة غزل المحلة منذ 8 أيام.

وأدى حسام عاشور تدريبات منفردة بعد تغيبه عن مران الخميس بسبب مرض ابنته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت في الجولة الـ20 يوم 2 مارس المقبل ويسعى لتحقيق الفوز بعد 3 تعادلات متتالية قلصت الفارق بينه في صدارة الدوري وبين الزمالك إلى 3 نقاط فقط.

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