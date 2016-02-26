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الأهلي: يول أفضل من بيسيرو.. وضعنا عدة معايير قبل اختياره

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الأهلي: يول أفضل من بيسيرو.. وضعنا عدة معايير قبل اختياره الأهلي: يول أفضل من بيسيرو.. وضعنا عدة معايير قبل اختياره

راعى الأهلي عدة معايير في اختياره لمدربه الجديد الهولندي مارتن يول.

وأوضح عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي "مارتن يول تصنيفه أعلى من جوزيه بيسيرو بين مدربي العالم".

وأضاف عبر قناة سي بي سي "وضعنا عدة معايير في مدرب الأهلي الجديد، أولها أن يكون سبق له العمل مع فريق ينافس على البطولات، ويتمتع بقوة الشخصية".

وتابع "كما يجيد التعامل مع اللاعبين، وينفذ سياسة مجلس الإدارة في صناعة نجوم جدد من أشبال النادي".

وكان النادي الأهلي أعلن عن تعاقده مع مارتن يول لمدة موسم ونصف بصحبة مدرب الأحمال مايكل ليندمان.

واختتم عماد وحيد "ليندمان من أفضل 5 مدربين للأحمال في أوروبا".

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