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حسام حسن: جوزيه قاد الأهلي للبطولات بطريقة لعب خاطئة

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حسام حسن: جوزيه قاد الأهلي للبطولات بطريقة لعب خاطئة حسام حسن: جوزيه قاد الأهلي للبطولات بطريقة لعب خاطئة

انتقد حسام حسن مدرب المصري المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه الذي قاد الأهلي للتتويج بـ20 بطولة محلية وقارية.

وأوضح حسام حسن " من السهل لأي شخص أن يكون مدربا، ولكن من الصعب أن تكون مديرا فنيا ناجحا سواء مع الفرق الكبيرة أو المتوسطة".

وأضاف عبر قناة أون تي في "معيار نجاح المدير الفني مع الأندية المتوسطة، هو القدرة على تكوين فريق جيد وفقا للإمكانيات المتاحة، والارتقاء بطموح اللاعبين".

وتابع "أما مع الأندية الكبيرة، يكون التحدي لأي مدير فني، هل أفرزت نجوم جدد بجانب العناصر الأساسية، أو طورت مستوى الفريق بحيث يكون ممتعا لجماهيره والمنافسين؟"

ضرب حسام حسن مثلا فقال:"هل مانويل جوزيه وظف لاعبي الأهلي حسب إمكانياتهم؟ بالعكس كان يفوز بطريقة لعب خاطئة، مع احترامي للبطولات العديدة التي حققها".

وأتم "للأسف هناك مدربين يعملون وسط هالة إعلامية كبيرة تجعلهم في مكانة أفضل من مدربين آخرين موهوبين".

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فيديو اليوم السابع