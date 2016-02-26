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الحضري بعد انضمامه للمنتخب: أنا مثل العسكري.. وحان الوقت لكي يستعيد الفريق هيبته

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الحضري بعد انضمامه للمنتخب: أنا مثل العسكري.. وحان الوقت لكي يستعيد الفريق هيبته الحضري بعد انضمامه للمنتخب: أنا مثل العسكري.. وحان الوقت لكي يستعيد الفريق هيبته

أعرب عصام الحضري حارس منتخب مصر عن سعادته بالعودة لصفوف الفراعنة مرة أخرى مشيرا إلى أنه لم يفقد الأمل في ذلك.

واختار مدرب الفراعنة هيكتور كوبر الحارس المخضرم ضمن المعسكر الحالي الذي يستعد لمواجهتي نيجيريا الشهر المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال الحضري عبر قناة الحياة:"لم أفقد الأمل، لدي دائما إصرار وعزيمة. مثلما أعطتني هذه الدولة كثيرا لابد أن أرد بالمثل".

وأضاف "لدينا هدفا واحدا هنا، ممنوع الحديث عن الدوري والأندية ومن فاز ومن خسر وما إلى ذلك".

وأردف "نحن هنا من أجل البلد، أنا مثل العسكري، حين يطلب مني تأدية الخدمة أكون موجودا وحين يقال لي استرح لا توجد لدي مشكلة".

وتابع "أمامنا شهر كفيل بتغيير مسار كرة القدم المصرية، لابد من تكاتف الجميع".

وأتم "نحن نحترم كل الخصوم فهذا أمر طبيعي، لكن حان الوقت لكي يعملوا لنا حسابا قبل مواجهتنا".

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