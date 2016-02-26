قبل أقل من شهر على مواجهة مصر المصيرية.. مدرب نيجيريا يستقيل

تقدم صنداي أوليسيه مدرب نيجيريا باستقالته قبل أقل من شهر على مواجهتي مصر المصيريتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ولم يقدر صنداي على الاستمرار في منصبه في ظل الضغوطات والمشاكل الموجودة بينه وبين الإعلام والاتحاد المحلي لكرة القدم.

وأعلن نجم النسور الخضراء السابق عن استقالته عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلا:"أشعر أني محظوظ، مبارك وسأكون ممتنا دائما لكوني تشرفت باللعب والتدريب مع منتخب بلادنا نيجيريا".

وبعث صنداي برسالة إلى الاتحاد النيجيري قال فيها:"بناء على خرق بنود العقد بيننا أعلمكم باستقالتي لإنهاء التعاقد الذي وقعناه في يوليو 2015".

"الهدف الأهم للمنتخب هو التأهل لكأس إفريقيا 2017 وكأس العالم 2018، ولأنني أتلقى مساعدة بسيطة من أجل تجميع اللاعبين حول الفريق وسط هذه الظروف الصعبة ولم تعطوا الاهتمام الكافي لطلباتي التي رددتها مرارا وتكرارا، لذا أتقدم بالاستقالة من منصبي".

ومع حضور أعضاء الاتحاد النيجيري لكرة القدم انتخابات الفيفا الجمعة لن يتم التعرف حاليا عن خليفة صنداي في تدريب الفريق.